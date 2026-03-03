<p>Die Arbeiten für den neuen Platz und das Bürgerzentrum in Leifers schreiten voran. Die Außenbereiche werden bis Sommerbeginn zugänglich sein. Die Einweihung erfolgt in zwei Phasen: zuerst die Übergabe des Platzes, gefolgt von der Eröffnung des Gebäudes und der Garage nach den Abnahmen. Geplant sind Sommerveranstaltungen und neue öffentliche Dienste.<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.leifers.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=225065234&detailonr=225787826-2417">zum Artikel der Gemeinde<\/a>