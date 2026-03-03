<p>Das Land Südtirol strebt eine gerechte Darstellung der Geschlechter in den Medien und eine verstärkte Sichtbarkeit von Frauen in der öffentlichen Diskussion an. Deshalb haben der Landesbeirat für Chancengleichheit für Frauen und das Frauenbüro in Zusammenarbeit mit der Landesabteilung Informatik eine Expertinnendatenbank errichtet, die es ermöglicht, Fachfrauen aus jedem Bereich zu Veranstaltungen und Interviews einzuladen.<\/p><p>Alle Infos zur heutigen Vorstellung hier: <a href="https:\/\/chancengleichheit.provinz.bz.it\/de\/news\/ada-datenbank-raumt-alibi-fur-rein-mannlich-besetzte-podien-aus" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ADA-Datenbank räumt Alibi für rein männlich besetzte Podien aus | Top Aktuell<\/a><\/p><p>Es ist wichtig, dass sich die Datenbank in den kommenden Wochen mit Leben füllt und schon bald viele Kontakte zu Frauen mit den verschiedensten Fachkenntnissen verfügbar sind.<\/p><p>Tragen Sie sich hier ein in die Expertinnen-Datenbank ADA, <a href="https:\/\/ada.cfapps.eu20-001.hana.ondemand.com\/portale\/iscritte?flgDisponibModeratrice=false&flgDisponibRelatrice=false&flgDisponibMembroConsigl=false&flgApprovazione=true&lingua=it" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Zugang<\/a> mit Ihrem SPID!<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.leifers.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=225065234&detailonr=225787821-2417">zum Artikel der Gemeinde<\/a>