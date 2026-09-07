<p>Umweltreinigungs-Initiative für den Umweltschutz, die Pflege unserer Region und zur Sensibilisierung der Bevölkerung. Offen für alle Bürgerinnen und Bürger – besonders unsere Kinder sind herzlich eingeladen!<\/p><p><br><\/p><p><img src="https:\/\/www.gemeinde.leifers.bz.it\/system\/web\/getImage.ashx?fileid=1561328&mode=T&width=864&height=1080&t=1788791425" class="fr-fic fr-dii width50" alt="Plastic free" title=""><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.leifers.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=225065234&detailonr=225822877-2417">zum Artikel der Gemeinde<\/a>