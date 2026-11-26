<p>Anlässlich des traditionellen Krampusumzugs („Krampuslauf“), der vom Verein „Brontntol Tuifl Leifers Südtirol“ für Samstag, den 28. November 2026 organisiert wird, hat die Gemeinde Leifers eine Reihe vorübergehender Maßnahmen zur Regelung des Fahrzeugverkehrs sowie der Parkmöglichkeiten angeordnet, um eine sichere Durchführung der Veranstaltung zu gewährleisten.<\/p><p><strong>Verkehrssperren (von 13:00 bis 24:00 Uhr)<\/strong><\/p><p>Ab 13:00 Uhr bis zur vollständigen Wiederherstellung der Sicherheitsbedingungen (voraussichtlich um 24:00 Uhr) gilt ein allgemeines Fahrverbot auf folgenden Straßenabschnitten, wobei der Verkehr über das Gemeindestraßennetz umgeleitet wird:<\/p><ul><li>Galizienstraße, im Abschnitt zwischen dem Kreisverkehr und der Kreuzung mit der Kennedystraße;<\/li><li>Kennedystraße, im Abschnitt zwischen der Kreuzung mit der Weißensteiner Straße (Kreuzung „Crosara“) und der Kreuzung mit der Galizienstraße;<\/li><li>Noldinstraße<\/li><\/ul><p><strong>Änderungen im öffentlichen Nahverkehr (Linienbusse)<\/strong><\/p><p>Für die Fahrgäste des außerstädtischen Linienbusverkehrs wird auf folgende wichtige Änderung hingewiesen:<\/p><p>Bis 18:00 Uhr: Die Linienbusse von und nach Bozen können regulär über die Kennedystraße in das Ortszentrum von Leifers einfahren.<\/p><p>Von 18:00 bis 22:30 Uhr: Die Durchfahrt der öffentlichen Verkehrsmittel durch das Ortszentrum wird ausgesetzt. Die Linienbusse lassen die Haltestellen in Leifers aus und fahren direkt in Richtung Branzoll weiter (und umgekehrt).<\/p><p>Ab 22:30 Uhr: Der reguläre Linienverlauf wird wieder aufgenommen.<\/p><p>Parkverbote mit Zwangsabschleppung (von 12:00 bis 24:00 Uhr) Um den Aufbau sowie den reibungslosen Ablauf des Umzugs zu ermöglichen, gilt von 12:00 bis 24:00 Uhr ein Parkverbot mit Zwangsabschleppung in folgenden Bereichen:<\/p><p>Kennedystraße: sämtliche Parkplätze entlang der Straße;<\/p><p>Galizienstraße: gebührenpflichtiger Parkplatz, Parkplatz südlich des Friedhofs, Parkplatz auf Höhe der Hausnummer 28, Parkplatz gegenüber der Hausnummer 3\/C, Parkplatz auf Höhe der Hausnummer 3 (Bereich Wertstoffinsel) sowie der gebührenpflichtige Parkplatz gegenüber dem Gasthof Casagrande.<\/p><p>(Hinweis: Die Fahrzeuge der Veranstaltungsorganisation dürfen vorübergehend auf der berg-talwärts führenden Fahrspur der Noldinstraße, im Abschnitt zwischen der Weißensteiner Straße und der A.-Hofer-Straße, anhalten, bevor sie von der Ortspolizei zum Friedhofsparkplatz begleitet werden.)<\/p><p>Die Bevölkerung wird gebeten, die vor Ort angebrachte provisorische Beschilderung zu beachten und ihre Fahrten rechtzeitig zu planen.<\/p><p><br><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.leifers.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=225065234&detailonr=225835278-2417">zum Artikel der Gemeinde<\/a>