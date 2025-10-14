<p>Auch Leifers beteiligt sich am Projekt“ Blumenwiese“, welches in Südtirols Gemeinden den Erhalt von Blumenwiesen mit lokalem Samengut fördert.<br>Folgende Zonen wurden als geeignet empfunden: entlang des Radweges Steinmannwald zum Kreisverkehr im Norden sowie im Inneren des Fahrradringes in der Sportzone Galizien und längs der Gemeindegrenze zu Branzoll.<br>Das Projekt wird vom Dachverband, von der Stiftung Sparkasse, vom Versuchszentrum Laimburg und von den Vereinen der Südtiroler Sortenarten Filiera Fortuna unterstützt. Blumenwiesen sind artenreiche Wiesen mit vielen blühenden krautigen Pflanzen – umgangssprachlich Blumen genannt. Kein Lebensraum auf der Erde beherbergt derart viele Pflanzenarten auf engstem Raum. Heute sind Blumenwiesen durch die intensive Grünlandwirtschaft, den Einsatz zu großer Mengen an Wirtschaftsdüngern und Gras-Nachsaaten sowie durch zu häufiges und zu frühes Mähen bedroht und müssen durch besondere Maßnahmen erhalten oder gar neu angelegt werden.<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.leifers.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=225065234&detailonr=225769250-2417">zum Artikel der Gemeinde<\/a>