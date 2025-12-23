<p>Die 24 Schülerlotsen haben ihren Dienst erstmals beendet und treten die wohlverdienten Weihnachtsferien an. <\/p><p>Dankbarkeit wurde ihnen, im Rahmen einer kleinen Feier, im Rathaus entgegengebracht. Der Gemeindeausschuss, der Kommandant der Ortspolizei Roland Pichler und der Verantwortliche der Schülerlotsen Luca Brusco zeigten große Wertschätzung ihrer geleisteten Arbeit gegenüber.<\/p><p>Die Schülerlotsen werden am 7. Jänner 2026 ihren Dienst wieder aufnehmen.<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.leifers.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=225065234&detailonr=225778918-2417">zum Artikel der Gemeinde<\/a>