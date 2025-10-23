<p>SEAB informiert, dass der Abfallschalter in Leifers am Montag, den 27. Oktober 2025, aufgrund geplanter Arbeiten, die eine Unterbrechung der Stromversorgung in der Umgebung verursachen, geschlossen bleibt.<br>Während der Schließung steht für Auskünfte und Unterstützung weiterhin die SEAB-Telefonzentrale unter der Grünen Nummer 800 046 119 zur Verfügung (erreichbar von 8.30 bis 12.30 Uhr).<br>Alternativ kann SEAB auch per E-Mail unter <a data-fr-linked="true" href="mailto:info@seab.bz.it">info@seab.bz.it<\/a> kontaktiert werden.<br>Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten und danken für Ihr Verständnis.<br><br><br><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.leifers.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=225065234&detailonr=225770474-2417">zum Artikel der Gemeinde<\/a>