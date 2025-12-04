<p>SEAB informiert, dass zu Mariä Empfängnis am Montag, den 8. Dezember 2025 die Restmüll- und die Biomüllsammlung in Bozen ordnungsgemäß durchgeführt werden. Dies gilt sowohl für Haushalte als auch für Geschäftskunden. Die mobile Giftmüllsammlung für Haushalte (Ökomobil) und die Straßen-Kartonsammlung für Betriebe entfallen. In Leifers werden alle Sammeldienste auf den darauffolgenden Tag, Dienstag, den 9. Dezember, verschoben.<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.leifers.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=225065234&detailonr=225776582-2417">zum Artikel der Gemeinde<\/a>