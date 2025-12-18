<p>Anlässlich der bevorstehenden Weihnachtsfeiertage informiert SEAB die Bürger*innen von Leifers über einige Änderungen bei der Müllabfuhr, um die Dienstleistungen während dieser Zeit effizient zu gestalten.<\/p><p>Die <strong>Abholung von gefährlichen Abfällen und Tetra Pak mit dem Ökomobil<\/strong>, die für Freitag, den 26. Dezember (den letzten Freitag des Monats) geplant war, wird auf Freitag, den 19. Dezember vorverlegt.<\/p><p>Der <strong>SEAB-Abfallschalter<\/strong> in der Weißensteiner Straße 15 bleibt am Donnerstag, 24. Dezember, Donnerstag, 31. Dezember und Freitag, 2. Jänner 2026 geschlossen.<\/p><p>Die <strong>Müllabfuhr<\/strong> findet an den folgenden Tagen nicht statt: Donnerstag, 25. Dezember 2025 (Weihnachten), Donnerstag, 1. Jänner 2026 (Neujahr) und Dienstag, 6. Jänner 2026 (Heilige Drei Könige). Die Abholung von Restmüll und Biomüll wird auf den jeweils folgenden Tag verschoben: Freitag, 26. Dezember, Freitag, 2. Jänner und Mittwoch, 7. Jänner.<\/p><p><strong>SEAB wünscht allen frohe Weihnachten und ein glückliches Jahr 2026!<\/strong><\/p><p><br><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.leifers.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=225065234&detailonr=225778229-2417">zum Artikel der Gemeinde<\/a>