<p>Zum Jahreswechsel möchte ich alle Bürgerinnen und Bürger von Leifers herzlich einladen, gemeinsam verantwortungsvoll und sicher zu feiern. Feuerwerkskörper gehören zwar für viele zur Tradition, bergen jedoch erhebliche Risiken für die Gesundheit von Menschen, für Tiere und für den Schutz unseres Eigentums. Hinter jedem Knall verbirgt sich die Gefahr von Verletzungen und Unfällen, die eine Feier schnell in eine Tragödie verwandeln können.<\/p><p>Die Rechtslage ist eindeutig: Das Einheitliche Gesetz über die öffentliche Sicherheit (T.U.L.P.S.) und die entsprechende Durchführungsverordnung sehen vor, dass für das Abbrennen von Feuerwerkskörpern eine vorherige Genehmigung der Sicherheitsbehörde erforderlich ist. In unserer Gemeinde wird diese Genehmigung vom Bürgermeister erteilt. Ich betone ausdrücklich: Es wurde keine Genehmigung für Feuerwerke oder das Abbrennen von Feuerwerkskörpern im Gemeindegebiet erteilt. Sicherheit hat für uns oberste Priorität.<\/p><p>Neben den Gefahren für Menschen dürfen wir die Tiere nicht vergessen: Der plötzliche Lärm verursacht bei Haustieren und Wildtieren Angst und Stress, oft mit schwerwiegenden Folgen. Auch für ältere Menschen, Kinder und andere empfindliche Personen kann der Lärm eine große Belastung sein. Silvester sollte ein Moment der Freude und des Friedens sein – nicht der Angst.<\/p><p>Daher bitte ich alle, auf leisere und sichere Alternativen wie Lichtspiele oder andere respektvolle Formen des Feierns zurückzugreifen. Begrüßen wir das neue Jahr mit Freude, ohne unsere Gemeinschaft oder die Schwächsten unter uns zu gefährden.<\/p><p>Vielen Dank für Ihre Zusammenarbeit und Ihr Verantwortungsbewusstsein, das Leifers auszeichnet. Gemeinsam können wir diesen Jahreswechsel zu einem sicheren und schönen Erlebnis machen.<\/p><p>Der Bürgermeister Giovanni Seppi<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.leifers.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=225065234&detailonr=225779253-2417">zum Artikel der Gemeinde<\/a>