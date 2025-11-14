<p>Am Mittwoch, den 19. November 2025 werden die SEAB-Schalter, die Telefonzentrale und die technischen Büros (Gas, Trinkwasser, Abwasser) in der Lancia-Straße in Bozen aufgrund einer Gewerkschaftsversammlung erst um 9.30 Uhr öffnen (reguläre Öffnungszeiten: 8.30 – 12.00 Uhr).<br>Der SEAB-Schalter und die Telefonzentrale in Leifers werden um 10.00 Uhr öffnen (reguläre Öffnungszeiten: 9.00 – 12.30 Uhr).<br>Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.leifers.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=225065234&detailonr=225773698-2417">zum Artikel der Gemeinde<\/a>