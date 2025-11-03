<p>Der Ecopumptrack in der Sportzone Galizien wurde vorsorglich geschlossen, nachdem mehrere Rückmeldungen aus der Bevölkerung eingegangen sind. Einige Eltern berichteten, dass ihre Kinder nach der Nutzung der Anlage Hautreizungen erlitten hätten.<br>In enger Abstimmung mit der Pächterfirma der Sportzone Galizien Engl Ossanna wurde die Anlage aus Sicherheitsgründen geschlossen.<br>Die zuständigen Stellen für Öffentliche Arbeiten sowie der Gemeindebauhof haben den Pumptrack bereits Anfang Oktober begutachtet. Dabei wurde festgestellt, dass die Ursache der Hautreizungen mit dem verwendeten Material zusammenhängt.<br>Die Angelegenheit wurde inzwischen an die zuständigen Ämter weitergeleitet, die für den Kauf und die Installation der Anlage verantwortlich waren. Der Einkauf des Ecopumptracks erfolgte ausschließlich über verwaltungsrechtliche Prozeduren; der vorherige Stadtrat war in die Entscheidung nicht eingebunden.<br>Als politische Vertreter erwarten wir eine rasche und zufriedenstellende Lösung, damit der Pumptrack bald wieder sicher genutzt werden kann.<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.leifers.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=225065234&detailonr=225771608-2417">zum Artikel der Gemeinde<\/a>