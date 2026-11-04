<p>Aufgrund dringend erforderlicher Arbeiten an der öffentlichen Trinkwasserleitung, zusätzlich zu dem was schon geplant war, muss die Trinkwasserversorgung im Bereich rund um die Noldinstraße vorübergehend unterbrochen werden.<\/p><p>Es wird davon ausgegangen, dass die Arbeiten bis zum frühen Nachmittag des heutigen Tages abgeschlossen sein werden.<\/p><p>Die Wasserversorgung kann auch ohne vorherige Ankündigung bereits vor dem oben genannten Zeitpunkt wiederhergestellt werden.<\/p><p>Nach Wiederherstellung der Wasserversorgung wird empfohlen, das Wasser beim Öffnen der Wasserhähne einige Minuten lang laufen zu lassen, um eventuelle Trübungen zu beseitigen. Diese beeinträchtigen die Trinkwasserqualität jedoch in keiner Weise.<\/p>