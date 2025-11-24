<p>Die Bürgerinnen und Bürger werden informiert, dass die Verteilung der Bioabfallsäcke, die ursprünglich bis zum 21. November vorgesehen war, um eine weitere Woche verlängert wurde. Daher müssen sich diejenigen, die die Säcke noch nicht erhalten haben, keine Sorgen machen: Die Verteilung wird bis zum Ende des Monats November fortgesetzt.<br>Im Falle einer fehlerhaften Zustellung der Säcke (z. B. wenn man in einer Zone ohne Bioabfallsammlung wohnt), können die Bürger die Säcke direkt am SEAB-Schalter oder im Recyclinghof zurückgeben.<br>Es wird außerdem daran erinnert, dass, falls die Säcke vor der nächsten Verteilung aufgebraucht sind, die Bürger kostenlos ein zusätzliches Paket (ca. 50 Säcke) im Recyclinghof in der Galizienstraße 34 abholen können, indem sie ihre Müllrechnung vorlegen. Für weitere Informationen steht die kostenlose App Junker zur Verfügung, die hilft, die korrekten Entsorgungsmethoden für Abfälle zu konsultieren und wild abgestellten Müll zu melden.<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.leifers.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=225065234&detailonr=225775310-2417">zum Artikel der Gemeinde<\/a>