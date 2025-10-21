<p>Ab nächster Woche, den 27.10.2025, wird SEAB die Papiersäcke für die Sammlung von organischen Abfällen an alle Leiferer Haushalte liefern. Auch dieses Jahr werden die Säcke vor den Wohnungseingängen abgelegt.<br>In den Briefkästen der betroffenen Haushalte wird ein Flyer zu finden sein, der über die Verteilung informiert und an die Regeln zur korrekten Sammlung von Biomüll erinnert: Es dürfen ausschließlich Papiersäcke verwendet werden, während die Verwendung von Bioplastiksäcken (wie die für Obst und Gemüse aus dem Supermarkt) nicht gestattet ist. Dies ist wichtig, da die organischen Abfälle aus Leifers zur Biogasanlage in Lana gebracht werden, wo die Abbauzeit von Bioplastik langsamer ist als die von organischen Materialien.<br>Weitere Informationen zur Mülltrennung sind in der kostenlosen App Junker (zum Download im App Store oder Google Play Store) verfügbar, die eine Textsuche bietet und zudem Verpackungen durch Scannen des Barcodes erkennt und den korrekten Entsorgungsweg anzeigt. Die App ermöglicht außerdem die Meldung von illegal entsorgtem Müll: Ein einfaches Foto, das georeferenziert wird, wird automatisch an die SEAB-Teams weitergeleitet.<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.leifers.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=225065234&detailonr=225770082-2417">zum Artikel der Gemeinde<\/a>