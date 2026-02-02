<h3>Briefwahl für vorübergehend im Ausland lebende Wahlberechtigte<\/h3><p>Für aus Arbeits- bzw. Studiengründen oder aus medizinischen Gründen für die Dauer von mindestens drei Monaten, im Laufe welcher gewählt wird, vorübergehend im Ausland lebende wahlberechtigte Italiener und deren Familienangehörigen wird die Briefwahl ermöglicht, nachdem sie sich über eine ausdrückliche Option, die nur für eine Abstimmung gilt, dafür aussprechen. Die Option für die Briefwahl muss der Gemeinde, in deren Wählerlisten der Wahlberechtigte eingetragen ist, bis spätestens 18. Februar 2026 zukommen (binnen derselben Frist besteht auch die Möglichkeit des Widerrufs). Die Option für die Briefwahl kann persönlich oder durch eine beauftragte Person beim Wahlamt abgegeben bzw. auf elektronischem Wege eingereicht werden.<\/p><p><a href="https:\/\/www.gemeinde.leifers.bz.it\/system\/web\/datei.aspx?detailonr=225783511-2417&sprache=1">Option für die Zulassung der vorübergehend im Ausland lebenden Wähler<\/a><\/p>