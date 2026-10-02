<p>Dieses Jahr feiert das historische Hotel Palace Meran sein 120-jähriges Bestehen. Zu diesem Anlass findet am 9. Oktober im Stadttheater ein Crossover-Konzert statt, das in Zusammenarbeit mit der Pavarotti-Stiftung und der Stadtgemeinde Meran organisiert wird. Am 10. Oktober wird die Stadtverwaltung im Pavillon des Fleurs Zinedine Zidane ehren, der seit über dreißig Jahren mit der Kurstadt verbunden und regelmäßig im Palace zu Gast ist.<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.meran.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=224996926&detailonr=225826996-2418">zum Artikel der Gemeinde<\/a>