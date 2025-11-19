<p>Das vom Architekten Martin Dülfer im Jugendstil entworfen und am 1. Dezember 1900 eingeweihte Stadttheater feiert heuer sein 125-jähriges Bestehen. Um das Gebäude und seine Geschichte zu feiern, hat das Kulturreferat der Gemeinde Meran in Zusammenarbeit mit der Kurhaus- und Stadttheaterverwaltung und dem Verein L'Obiettivo ein langes Wochenende mit kostenlosen Veranstaltungen im Theater organisiert.<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.meran.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=224996926&detailonr=225774206-2418">zum Artikel der Gemeinde<\/a>