<p>Neben den beiden traditionellen Gedenkfeiern, die in Zusammenarbeit mit dem Logistikregiment Julia organisiert werden – am 25. April um 9:30 Uhr auf dem städtischen Friedhof in der St.-Josef-Straße und am 30. April um 11 Uhr an der Gedenktafel für die Gefallenen auf dem Theaterplatz – lädt die Stadtgemeinde Meran in diesem Jahr zu drei weiteren Veranstaltungen ein, um den Jahrestag der Befreiung vom Nazifaschismus zu begehen.<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.meran.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=224996926&detailonr=225792114-2418">zum Artikel der Gemeinde<\/a>