<p>Anlässlich des Tages des Gedenkens (27. Januar), der im Jahr 2000 eingeführt wurde, um die Erinnerung an die Vernichtung und Verfolgung des jüdischen Volkes und an die Deportation militärischer und politischer Gefangener in die NS-Konzentrationslager wachzuhalten, lädt die Meraner Stadtverwaltung zu zwei Gedenkfeiern ein. Auf dem Programm stehen auch Filmvorführungen, Aufführungen, Vorträge und ein Konzert mit jiddischer Jazzmusik.<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.meran.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=224996926&detailonr=225782472-2418">zum Artikel der Gemeinde<\/a>