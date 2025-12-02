<p>Aufgrund der Teilnahme der Gemeindemitarbeiter*innen an der Beerdigung ihres Kollegen Massimo Santoro, der am vergangenen Samstag im Alter von 59 Jahren verstorben ist, könnten am Mittwoch, 3. Dezember zwischen 9:45 und 11:15 Uhr einige Ämter geschlossen bleiben oder nur eingeschränkt arbeiten. Die Gemeindeverwaltung bittet um Entschuldigung für etwaige Unannehmlichkeiten.<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.meran.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=224996926&detailonr=225776336-2418">zum Artikel der Gemeinde<\/a>