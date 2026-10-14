<p>Am heutigen Nachmittag fand im Park der Akademie Meran die Gedenkfeier„75 Bäume für 75 Orte“ statt. Die Initiative wurde von der Botschaft der Bundesrepublik Deutschland in Rom, von Alberitalia und der Akademie Meran anlässlich des 75. Jahrestages der Wiederaufnahme der diplomatischen Beziehungen zwischen Italien und Deutschland organisiert. Die Veranstaltung wurde in Zusammenarbeit mit der Gemeinde Meran und der Stadtgärtnerei durchgeführt.<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.meran.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=224996926&detailonr=225829682-2418">zum Artikel der Gemeinde<\/a>