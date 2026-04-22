<p>In ihrer gestrigen Sitzung hat die Stadtregierung die Abschlussrechnung 2025 verabschiedet, die mit einem positiven und finanziell soliden Ergebnis abschließt. Dies wurde auf der wöchentlichen Pressekonferenz des Ausschusses von Vizebürgermeister und Finanzstadtrat Nerio Zaccaria erläutert. Er gab auch einen Überblick über die bedeutenden Investitionen, die mit einem Teil des Verwaltungsüberschusses geplant sind.<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.meran.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=224996926&detailonr=225796927-2418">zum Artikel der Gemeinde<\/a>