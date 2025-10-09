<p>Am Dienstag wurde in Meran ein vorgestrafter algerischer Staatsbürger ohne festen Wohnsitz festgenommen und zur Abschiebung ins Herkunftsland in ein Abschiebezentrum in Turin gebracht. Bürgermeisterin Zeller: "Wir stehen für gelebte Inklusion, aber es ist unabdingbar, dass sich alle Bürgerinnen und Bürger – unabhängig von Herkunft oder Status – an die geltenden Regeln und Gesetze halten."<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.meran.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=224996926&detailonr=225768395-2418">zum Artikel der Gemeinde<\/a>