<p>Im Rahmen der Initiativen zum Frauentag veranstaltet das Referat für Chancengleichheit der Stadtgemeinde Meran auch dieses Jahr wieder das Festival Women in Art: Am Samstag, 7. März steht um 18 Uhr im Stadttheater ein Abend auf dem Programm, der ganz dem Tanz gewidmet ist. Der Eintritt ist frei, jedoch ist eine Reservierung erforderlich.<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.meran.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=224996926&detailonr=225787618-2418">zum Artikel der Gemeinde<\/a>