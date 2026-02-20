<p>Mit großer Freude feierte das Senior*innen- und Pflegezentrum Martinsbrunn vor wenigen Tagen den 101. Geburtstag von Frau Anna Trenkwalder, gebürtig vom Metznerhof in Labers. Die Jubilarin durfte sich über zahlreiche Gratulantinnen und Gratulanten freuen - darunter auch Bürgermeisterin Katharina Zeller und Sozialstadtrat Stefan Frötscher.<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.meran.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=224996926&detailonr=225786480-2418">zum Artikel der Gemeinde<\/a>