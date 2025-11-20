<p>Heute (20. November) hat die Gleichstellungsrätin Brigitte Hofer das Meraner Rathaus besucht. Empfangen wurde sie von Bürgermeisterin Katharina Zeller. Am Austausch nahmen außerdem Vizegeneralsekretärin Daniela Cinque, Abteilungsdirektorin Sabine Raffeiner, Amtsdirektorin Claudia Tomio und Sarah Freimuth vom Büro für Chancengleichheit teil. Der Besuch war nicht nur ein Kennenlernen – es wurde bereits sehr konkret über gemeinsame Projekte und die künftige Zusammenarbeit gesprochen.<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.meran.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=224996926&detailonr=225774816-2418">zum Artikel der Gemeinde<\/a>