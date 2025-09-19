<p>Vom 22. September bis zum 3. Oktober, jeweils von 7 bis 18 Uhr, werden Asphaltierungsarbeiten in folgenden Straßen durchgeführt: Naifweg (von Hausnummer 1 bis zur Kreuzung mit Schennastraße), Wiesenweg (auf Höhe der Hausnummer 10), St.-Antonius-Siedlung (auf Höhe der Hausnummer 1). In allen drei Fällen gilt ein Durchfahrts- und Durchgangsverbot. Die Zufahrt bzw. der Zugang für Anrainer*innen wird auf jeden Fall gewährleistet.<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.meran.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=224996926&detailonr=225759702-2418">zum Artikel der Gemeinde<\/a>