<p>Im Zeitraum zwischen 9. und 22. März - jeweils von 8 bis 18 Uhr - werden Asphaltiertungarbeiten in folgenden Straßen durchgeführt: Huberstraße (Höhe Hausnummer 84), Speckbacherstraße (Höhe Hausnummer 17), Wagnerstraße (Höhe Hausnummer 13), Pirandellostraße (Höhe Hausnummer 1), Ortweinstraße (Höhe Hausnummer 9), Weingartenstraße (Höhe Hausnummer 5 und 9), Brennerstraße (Höhe Hausnummer 25), Zueggstraße (Höhe Hausnummer 9 bis 15), Sybillastraße (Höhe Hausnummer 2), St.-Antonius-Viertel (Höhe Hausnummer 47), St.-Vigil-Platz, Rennstallweg (Höhe Hausnummer 81), Fermistraße (Höhe Hausnummer 30)<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.meran.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=224996926&detailonr=225787279-2418">zum Artikel der Gemeinde<\/a>