<p>Das Amt für Chancengleichheit der Stadtgemeinde Meran organisiert eine Fortbildung zur Gender-Urbanistik, die am Donnerstag, den 29. Januar 2026, von 14 bis 17 Uhr und Freitag, den 30. Januar 2026 von 9 bis 12 Uhr im MIND – Merano Innovation District (Gampenstraße 88) stattfindet. Die Veranstaltung wird in italienischer Sprache durchgeführt. Anmeldungen müssen bis Freitag, 23. Januar eingereicht werden.<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.meran.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=224996926&detailonr=225781903-2418">zum Artikel der Gemeinde<\/a>