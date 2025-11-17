<p>Am Samstag, 22. November findet der letzte Termin des Jahres 2025 von „Augen auf!" statt. Die von der Gemeindeverwaltung im Rahmen des Projekts „Meran beWegt" geförderten Initiative lädt die Bürgerinnen und Bürger dazu ein, die Natur in der Stadt wiederzuentdecken. Die Führungen ist kostenlos und es ist keine Anmeldung erforderlich.<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.meran.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=224996926&detailonr=225773917-2418">zum Artikel der Gemeinde<\/a>