<p>„Augen auf!" ist eine Initiative, die von der Gemeindeverwaltung im Rahmen des Projekts „Meran beWegt" gefördert wird und Bürger*innen zu Führungen in Begleitung von Expert*innen zur Wiederentdeckung der Natur in der Stadt einlädt. Am 20. September steht eine Führung in italienischer Sprache zum Thema städtische Artenvielfalt auf dem Programm.<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.meran.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=224996926&detailonr=225759542-2418">zum Artikel der Gemeinde<\/a>