<p>Im Zuge der heutigen Sitzung berichteten die Präsidentin der SASA AG Astrid Kofler und der Generaldirektor Ruggero Rossi De Mio dem Gemeinderat über die Tätigkeit der Beteiligungsgesellschaft. Verabschiedet wurde dann eine Änderung des Bauleitplans, um darin die Vorgabe eines Durchführungsplans für bestimmte ehemalige RFI-Flächen in der St.-Josef-Straße aufzunehmen.<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.meran.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=224996926&detailonr=225786856-2418">zum Artikel der Gemeinde<\/a>