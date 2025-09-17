<p>Zwanzig Arbeiter und vier technische Verwaltungsassistenten des städtischen Bauhofes kümmern sich um die Instandhaltung der öffentlichen Infrastruktur wie Gebäude, Straßen und öffentliche Grünanlagen. Jedes Jahr werden hierfür Eingriffe in Höhe von 1,5 Millionen Euro durchgeführt. Die Bedeutung der von den Mitarbeitern des Bauhofes geleisteten Arbeit wurde heute von Stadtrat Christoph Mitterhofer und dem Leiter des Dienstes für Bauerhaltung und Bauhof, Jari Cecchini, bekräftigt.<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.meran.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=224996926&detailonr=225759235-2418">zum Artikel der Gemeinde<\/a>