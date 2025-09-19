<p>Die Stadt Meran bereitet sich auf die Erneuerung des Beirats für Integration und Migration vor, einem wichtigen Gremium, das den verschiedenen in Meran lebenden Gemeinschaften eine Stimme verleiht. Um die Initiative zu fördern und bekannt zu machen, bittet die Stadtverwaltung die Vereine um ihre Mitarbeit. Die Direktwahl findet am 19. Oktober statt. Kandidaturen müssen bis 26. September eingereicht werden.<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.meran.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=224996926&detailonr=225759665-2418">zum Artikel der Gemeinde<\/a>