<p>Die für den 19. Oktober geplanten Wahlen zur Erneuerung des Beirats für Integration und Migration wurden verschoben. Bürgermeisterin Katharina Zeller: „Die Wahlordnung muss überarbeitet werden. Auch Personen mit Migrationshintergrund, die in Meran wohnen und bereits die italienische Staatsbürgerschaft besitzen, müssen teilnehmen können.“<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.meran.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=224996926&detailonr=225766934-2418">zum Artikel der Gemeinde<\/a>