<p>„SOS Stadtviertel”: so heißt das Projekt, das 2024 von der Meraner Gemeindeverwaltung ins Leben gerufen und von der neuen Stadtregierung wieder aufgegriffen wurde. Ein Team - koordiniert vom Amt für die Beziehungen zu den Stadtvierteln, das Meldungen von Komitees und Bürger*innen – kümmert sich um kleinere Reparaturen und Instandhaltungsarbeiten in den verschiedenen Stadtteilen. Der zwei Genossenschaften anvertraute Dienst wurde bis Februar 2026 bestätigt - mit der Möglichkeit einer weiteren Verlängerung um sechs Monate.<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.meran.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=224996926&detailonr=225776117-2418">zum Artikel der Gemeinde<\/a>