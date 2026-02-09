<p>Am Dienstag, 10. Februar wird die Freiwillige Feuerwehr Meran von 19:30 Uhr und bis ca. 21:30 Uhr eine Brandübung auf dem Gelände der Firma Erdbau in der Montecatinistraße 16 in Sinich Süd durchführen. Dabei wird ein kleines, kontrolliertes Feuer entzündet und anschließend gelöscht. Dies kann zu einer kleineren, in der Umgebung sichtbaren Rauchentwicklung führen. Es besteht keinerlei Gefahr für die Bevölkerung.<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.meran.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=224996926&detailonr=225784667-2418">zum Artikel der Gemeinde<\/a>