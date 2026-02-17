<p>Arbeiten oder Studieren von Zuhause aus, Surfen im Internet, Streamen von TV- und Online-Diensten – für all dies ist ein hochqualitatives Breitbandnetz erforderlich. In Meran – so wie auch im restlichen Südtirol – erfolgt der Ausbau für dieses Netz Schritt für Schritt durch die Infranet AG. In Kürze starten neue Arbeiten des Bauloses Meran Zentrum.<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.meran.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=224996926&detailonr=225785869-2418">zum Artikel der Gemeinde<\/a>