<p>Die Stadtgemeinde Meran und die Infranet AG arbeiten in enger Zusammenarbeit an der Realisierung des Glasfasernetzes auf Gemeindegebiet. Nun ist das Stadtgebiet Untermais am Start. Bei einer Info-Veranstaltung am Mittwochabend (15. Oktober) im Kulturzentrum KiMM in Untermais wurden alle Details des Breitbandausbaus den interessierten Bürgerinnen und Bürgern vorgestellt und Fragen beantwortet.<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.meran.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=224996926&detailonr=225769658-2418">zum Artikel der Gemeinde<\/a>