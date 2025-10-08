<p>Stadtgemeinde Meran und Infranet AG arbeiten in enger Zusammenarbeit an der Realisierung des Glasfasernetzes auf Gemeindegebiet. Bürgerinnen und Bürger sowie Unternehmen und Geschäfte können die Chance nutzen, einen kostenlosen Anschluss mit dem hochwertigen Glasfasernetz zu erhalten. Für das Baulos Untermais findet am Mittwoch, 15. Oktober mit Beginn um 18:30 im KiMM eine öffentliche Informationsveranstaltung statt. <\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.meran.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=224996926&detailonr=225768286-2418">zum Artikel der Gemeinde<\/a>