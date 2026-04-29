<p>Am Freitag, den 8. Mai findet um 20:30 Uhr in der Stadtbibliothek Meran am Rennweg die Buchvorstellung von „Tra i bianchi di scuola“ von Espérance Hakuzwimana statt, erschienen im Einaudi-Verlag. Die Autorin wird im Rahmen einer von dem Schriftsteller und Reporter Maurizio Pagliassotti moderierten Veranstaltung mit dem Publikum ins Gespräch kommen.<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.meran.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=224996926&detailonr=225798109-2418">zum Artikel der Gemeinde<\/a>