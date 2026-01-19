<p>Geschichten, die wieder auftauchen, Wahrheiten, die nach Aufmerksamkeit verlangen. Die Stadtbibliothek am Rennweg eröffnet das Jahr 2026 mit der ersten einer Reihe von Autor*innenbegegnungen. Am Freitag, den 23. Januar wird die Schriftstellerin Romina Casagrande um 20:30 Uhr ihren neuesten Roman „I quattro inverni” vorstellen. <\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.meran.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=224996926&detailonr=225781753-2418">zum Artikel der Gemeinde<\/a>