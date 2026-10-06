<p>Die Antworten von KI-Chatbot MAIA kommen stehenden Fußes, sind jederzeit erhältlich und bieten vor allem korrekte Informationen rund um die Stadt Meran. MAIA ist Teil eines wachsenden Netzwerkes (Touristinfo.AI), in das andere Destinationen der Autonomen Provinz Bozen mit geprüften Daten eingebunden sind: Wer von Meran aus einen Ausflug plant, bekommt mittels Chatbot MAIA ebenfalls verlässliche Antworten.<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.meran.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=224996926&detailonr=225827419-2418">zum Artikel der Gemeinde<\/a>