<p>Die Asphaltierungsarbeiten in der Damiano-Chiesa-Straße sind abgeschlossen. Die Arbeiten, deren Kosten sich auf rund 200.000 Euro beliefen, wurden im Rahmen des Instandhaltungsprogramms für die Gemeindestraßen durchgeführt. Inzwischen wurde das Verfahren zur Schaffung neuer Parkplätze neben der Wertstoffinsel im oberen Teil der Straße eingeleitet.</p>