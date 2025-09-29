<p>170 Jahre Kurverwaltung Meran: Am 26. September fand im Hotel Palace eine Zeremonie anlässlich dieses Geburtstages statt und feierte somit eine Institution, die seit 1855 als treibender Motor für die touristische und kulturelle Entwicklung wirkt. Dieser Meilenstein markiert nicht nur ihre Langlebigkeit, sondern steht auch für die Identität Merans, die sich im Laufe der Zeit aufgebaut hat und weiterhin erfolgreich Gastfreundschaft, Gesundheit und Eleganz miteinander verbindet. <\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.meran.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=224996926&detailonr=225766547-2418">zum Artikel der Gemeinde<\/a>