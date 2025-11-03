<p>Am Freitag, 14. November gastiert die Klimashow „Hitzefrei?“ in der City Vinothek Meran in der Galileistraße 35 – ein Abend voller Wissen, Inspiration und Austausch. Ab 20 Uhr erwartet die Besucher*innen eine mitreißende Show, die informiert, aufrüttelt und zum gemeinsamen Handeln einlädt. Die Veranstaltung wird vom Umweltreferat der Stadtgemeinde Meran mitorganisiert.<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.meran.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=224996926&detailonr=225771506-2418">zum Artikel der Gemeinde<\/a>