<p>Auf ihrer Reise durch Südtirol macht die olympische Fackel der Winterspiele Mailand-Cortina 2026 am Donnerstag, 29. Januar 2026, Halt in Meran, von wo aus die 53. Etappe der Staffel nach Tramin startet. Ein symbolträchtiges Ereignis, das die Stadtverwaltung von Meran mit Initiativen feiern möchte, um die Bürger*innen einzubeziehen und die tiefe Verbindung zwischen der Stadt und dem Sport zu würdigen.<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.meran.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=224996926&detailonr=225781355-2418">zum Artikel der Gemeinde<\/a>