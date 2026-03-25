<p>Die Meraner Stadtregierung hat die Modernisierungspläne für die Sportplätze an der Passermündung beschlossen – ein strategisches Projekt, das Teil eines umfassenderen Programms zur Entwicklung der städtischen Sportanlagen ist. Die Planungsphase soll bis Herbst 2026 abgeschlossen werden. Die voraussichtlichen Gesamtinvestitionen belaufen sich auf 2,6 Millionen Euro.<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.meran.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=224996926&detailonr=225791217-2418">zum Artikel der Gemeinde<\/a>