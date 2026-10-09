<p>Ab Montag, dem 12. Oktober, erweitert der DigiPoint in Meran sein Angebot von insgesamt 24 auf 30 Stunden pro Woche. Der Ausbau umfasst die Beratung an den Schaltern, spezielle Zeitfenster für telefonische Terminvereinbarungen sowie einen Teil des Angebots, der für Initiativen zur Förderung der digitalen Kompetenz vorgesehen ist, die vom Referat für digitale Transformation ins Leben gerufen wurden.<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.meran.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=224996926&detailonr=225828070-2418">zum Artikel der Gemeinde<\/a>